Порошенко просят установить языковую квоту для печатных СМИ. Главная

На официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко установить процент украинского языка в печатных СМИ не менее 50%, сообщает УНН.

Автором петиции выступил Игорь Шаповал.

«Предлагаю принять закон по поддержке украинского языка в печатных СМИ. Установить процент украинского языка не менее 50%. Неприятно удивлен количеством русскоязычных СМИ в киосках, вокзалах... даже в центральной и западной Украине. Такое впечатление, что украинцы в Украине национальное меньшинство», – говорится в тексте петиции № 22/032323-эп.

Петиция была зарегистрирована 4 января 2017 года и собрала пока 23 подписи из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 89 дней.