Канада отправила на Донбасс 11 тонн гумпомощи. Главная

Конгрессом украинцев Канады совместно с другими общественными организациями было собрано и отправлено на восток Украины 11 тонн гуманитарной помощи. Об этом «Сегодня.ua» сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«11 тонн гуманитарной помощи, состоящей из медицинского оборудования и средств пожаротушения. Упомянутый груз будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами.