В Украине из-за непогоды ограничат движение грузовиков. Главная

В связи с ухудшением погодных условий, на территории Украины введено временное ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта с 08:00 6 января на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Ограничения касаются следующих автодорог:

М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» – 55 км (от границы с Одесской областью) – 177 км (до границы с Херсонской областью)

Т-15-14 – от примыкания автодороги М-14 в пгт. Березанка

Т-15-13 – Нечаянное – Очаков – от примыкания автодороги М-14 – 36км (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из г. Очаков)

Правоохранители обращаются к автовладельцам, которые направляются за пределы Донецкой области, с просьбой учесть сложные погодные условия на территории других областей Украины и заранее скорректировать свои маршруты движения.

Фото: nv.ua