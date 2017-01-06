Временная субсидия: кому могут отказать, когда могут забрать и что делать после. Главная

В Украине, как сообщает Госстат, субсидии оформили уже более 6 млн украинских семей. При этом почти каждому десятому домохозяйству в «скидке» на коммуналку отказали. Согласно данным статистики, больше всего субсидиантов в Сумской области – 58,6%, а меньше всего в Одесской области – всего 13,9%. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, как субсидии помогут зимой и за что могут оставить без помощи.

Субсидию получили миллионы украинцев

«Семьи, которые обратились за субсидией, платят за потребление газа, тепла, электроэнергии и воду не более 10% от своего месячного совокупного дохода. Средний показатель по Украине – 9,97%», – заявил министр социальной политики Андрей Рева. По словам чиновника, до 90% от суммы в платежках оплачивает государство. На данный момент субсидии оформили более 6 млн семей. Средний размер скидки – 1864 гривен.

Субсидии назначаются на социальную норму потребления. Так, норма потребления газа – 5,5 кубометров на каждый отапливаемый квадратный метр + 4 куба на приготовление еды, горячей воды – 1,6 кубометров на человека, холодной воды – 2,4 куба, электричества – 130 кВт*час на семью из одного человека + 30 кВт*час на каждого человека. Субсидия предоставляется на социальную норму потребления, если потратили больше – за «лишние» придется платить по полному тарифу.

Этой зимой по оценкам правительства субсидию оформят семь миллионов семей, фактически, каждый второй украинец будет получать скидку на коммуналку. По данным Госстата, Среди регионов больше всего субсидиантов в Сумской и Тернопольской областях (58,6% и 52,5% соответственно), а меньше всего – в Одесской и Киеве (13,9% и 20,1% соответственно).

На данный момент система субсидий защищает далеко не бедных граждан, уверена эксперт по вопросам социальной политики Института социально-экономических исследований Марианна Онуфрик. Так, по оценкам ПРООН, только 13% субсидиантов действительно могут считаться бедными. Систему назначения субсидий, считает эксперт, необходимо усложнить. Одна из главный проблем действующей системы – отсутствие механизмов избегания мошенничества, уверен замглавы департамента «Натфогаза» Алексей Хабатюк. «Тут очень много аспектов, и вопрос мертвых душ, занижения своих доходов и так далее», – поясняет эксперт.

В «Нафтогазе» уверены, что нормативы потребления газы нужно сократить с 5,5 до 4 кубометров на квадратный метр. Стоит отметить, что за несколько лет в Украине норму потребления голубого топлива сократили в два раза – с 11 до 5,5 кубометров на квадратный метр. Если раньше в квартире площадью 30 квадратных метров субсидия на отопление «покрывала» 330 кубометров газа, после снижения нормативов – всего 165 кубов. Если норматив сократят до 4 кубометров, субсидия покроет потребление только 120 кубометров. По информации источника издания, правительство планирует сократить норму в конце этого отопительного сезона.

Скидку не дали тысячам украинцев: за что могут забрать субсидию

По данным Гостата, в субсидии в прошлом году отказали примерно 120 тысячам семей. Как еще в 2016-м заявлял министр соцполитики Андрей Рева, число отказов выросло примерно в два раза. На запрос издания в Минфине, которые проводят верификацию субсидиантов, ответили: чаще всего субсидианты скрывают покупку на 50 тысяч гривен и из-за этого лишаются помощи от государства.

Cубсидия – безвозвратная государственная помощь. Даже та семья, которая скрывает свои доходы, после «разоблачения» может лишиться субсидии, при этом «сэкономленные» деньги возвращать не нужно.

На горячей линии Кабмина изданию уточнили, по каким причинам украинцев могут оставить без субсидии:

Если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен

Если субсидиант скрывает дополнительных доход

«Субсидию не могут получить люди, которые в период за 12 месяцев до момента подачи заявления на оформление субсидии совершили покупку или оплатили услугу на сумму от 50 тысяч гривен. Исключение – оплата коммунальных услуг в пределах социальных норм. Также в учет не берутся медицинские манипуляции, направленные на обеспечение жизнедеятельности», – рассказали на горячей линии Кабмина.

Если один из членов семьи, к примеру, оплатил офтальмологическую операцию на сумму от 50 тысяч гривен, в субсидии такой семье могут отказать. «Если оплатили такую операцию, никто не лишает права подавать заявление на субсидию. Однако уже окончательное решение, положена субсидия или нет, в таком случае примет комиссия», – пояснили на горячей линии.

В общий доход при начислении субсидии также учитывается доход от сельскохозяйственной деятельности, сдачи жилья в аренду, доход от банковских депозитов или ценных бумаг. «Учитываются те доходы, которые получены в рамках гражданско-правового договора – от сдачи имущества в аренду, продажи сельскохозяйственной продукции и так далее», – отметили в Кабмине.

К слову, в интернете можно найти десятки объявлений об аренде квартир с хорошим ремонтом и оформленной субсидией. В министерстве экономики говорят, если семья сдает квартиру, оформить субсидию они могут только на то жилье, в котором живут. Более того, при оформлении субсидии будет учитываться и доход от сдачи в аренду жилья. Как предполагают чиновники, вероятнее всего те, кто сдает квартиры с «субсидиями», скрывают дополнительный доход от аренды.

«Всем, кто получает помощь и действительно должен ее получать, бояться не нужно. Не будут отбирать у людей льготы субсидии. Бояться нужно тем, кто используют эту систему незаконно. Если оформляют на умерших людей, на людей, которые уехали. Бояться нужно тем, кто нарушает закон», – рассказывает замминистра финансов Оксана Макарова.

Что делать, если не дали субсидию

Тем украинцам, которые субсидию по каким-либо причинам не получили, стоит серьезно задуматься об утеплении своего жилья. По словам председателя одного из киевских ОСМД Василия Рудницкого, в его дома отопление одного квадратного метра стоит 6,85 гривни. Так, за тепло в квартире площадью 50 квадратов придется отдать всего 342,5 гривни. В то же время жителям столицы, которые живут в такой же квартире, но, к примеру, в доме без теплового счетчика, придется заплатить 1648,5 гривни. «У нас батарея чуть-чуть теплая, а в хате не меньше 20 градусов! Дом утеплен, поставлен счетчик, создан тепловой пункт», – поясняет Василий Рудницкий. Добиться такого результата удалось за счет термомодернизации дома – утепления стен, швов, замены окон. Чем меньше «теряется» тепла, тем меньше придется платить за отопление.

Больше всего повезло жителям новостроек: горизонтальная разводка системы отопления (в большинстве старых домов установлена вертикальная система) позволяет ставить счетчики на тепло в каждой квартире. В результате каждая семья самостоятельно регулирует, сколько тратить гкал и сколько платить за отопление. Значительно меньше платят за отопление и жильцы многоэтажек, которые установили тепловой пункт и утеплили свой дом.

Чтобы платить меньше, опытный энергоаудитор, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк советует:

Шаг №1 – установить счетчики. Для того, чтобы начать экономить, нужно понять, сколько реально тепла потребляет дом. При этом тепловой счетчик на квартиру в типичной многоэтажке установить невозможно по техническим причинам. «С однотрубной вертикальной системой отопления с подачей снизу или сверху ни одна компания-поставщик не согласится установить счетчик», – рассказывает эксперт. Поэтому, вероятнее всего, придется пользоваться домовым счетчикам и для того, чтобы реально платить меньше, экономить должен весь дом, а без утепления добиться этого невозможно.

Шаг №2 – установить индивидуальный тепловой пункт, систему регулирования потребления тепла. «Если это касается системы отопления, то это должны быть погодозависимые регуляторы, балансировочные клапаны на стояки, терморегуляторы на батареях в квартирах», – отмечает Сергей Свистюк. Такая система в доме на 100 квартир может обойтись в 300 тысяч гривен, то есть всего по 3000 гривен с каждой квартиры. Такое оборудование позволит экономить от 15 до 30% тепла и окупится за 2-3 отопительных сезона.

Шаг №3 – провести энергоаудит. Только эксперт сможет правильно ответить на вопрос: «куда лучше инвестировать деньги и как утеплять дом?». «Нередки случаи, когда высотные здания утепляются тонким пенопластом с нарушением технологии монтажа, который на высоте от дождя и ветра отваливается. Или когда утепляется несколько квартир (т.н. "лоскутное утепление") вместо того, чтобы, например, установить в подъезде энергосберегающие окна или установить индивидуальный тепловой пункт, что как инвестиция принесет гораздо больше эффекта по экономии энергии и денег жильцов», – рассказывает эксперт о последствиях неправильного утепления дома.

Шаг №4 – утеплить дом. Комплексное утепление дома (замена окон и дверей, утепление стен и швов) стоит дорого. При этом на данный момент практически в каждом городе действует программа поддержки ОСМД. К примеру, в Киеве 70% расходов на утепление дома компенсируют из городского бюджета, а еще 30% приходится собирать жильцам. В среднем, как отмечает менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, каждой квартире придется заплатить за утепление своего дома всего несколько тысяч гривен.

«Нужно всем домом взять кредит и выплачивать по месяцам. С ростом тарифов окупаемость таких затрат становится выше и выше. Для этого нужно создать ОСМД и объединиться. Кредит потратить на установление теплового счетчика, утепление дома, замену окон, модернизацию», – уверена эксперт Национального экологического центра Украины по энергосбережению Анна Шумейко.