Ситуация в пунктах пропуска 6 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, 5 января линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 20,3 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств.
Так, через КПВВ «Майорское» проследовали 4950 человек и 785 транспортных средств, «Марьинку» пересекли 5435 человек и 1135 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4510 человек и 970 транспортных средств, «Гнутово» – 2555 человек и 635 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 2840 человек.
Утром 5 января в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:
- «Майорское» – 70/150;
- «Марьинка» – 250/130;
- «Новотроицкое» – 20/80;
- «Гнутово» – 80/50.
Фото: 112.ua
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