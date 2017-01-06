Сводка из зоны АТО за 5 января: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки, 5 января, зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, один военнослужащий ранен. Об этом сегодня, 6 января, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем противник вел огонь по Новозвановке, с гранатометов – по Талаковке и Станице Луганской, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении из минометов вели огонь по Марьинке, с гранатометов и стрелкового оружия – по Гнутово, Павлополь, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяное и Новотроицком, по Староигнатьевке огонь вела БМП противника.

На донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии противник вел огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а с 82-миллиметровых минометов – по Авдеевке, из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке.

В «ДНР» заявляют, что с вечера 5 января были обстреляны 7 прифронтовых районов, выпущено свыше 90 мин. «Наиболее интенсивным обстрелам подвергся поселок Александровка на западе столицы (Донецка, – ред.). По нему было выпущено 40 мин калибра 82 мм. Всего в период с 18:00 до полуночи украинской стороной было выпущено 92 мины: по поселкам Трудовские на западной окраине Донецка, Зайцево под Горловкой, селам Ленинское на юге страны, Веселое Ясиноватского района, территории промзоны под Ясиноватой, району "Вольво-Центра" на северной окраине Донецка», – сообщают в «ДНР».

Он добавил, что наряду с минометами подразделения противника активно использовали различного типа гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.

На момент публикации «ЛНР» не обнародовала свою версию ситуации.