За год на Донетчине изъяты 100 кг взрывчатки и 260 гранатометов. Инфографика. Главная

В 2016 году в Донецкой области полицейские изъяли 260 противотанковых гранатометов, 176 единиц огнестрельного оружия, 96,8 кг взрывчатки и более полумиллиона боеприпасов. За год не допущено ни одной диверсии, от обращения с взрывчатыми предметами не пострадала ни один ребенок. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Среди изъятых боеприпасов:

2909 боевых гранат,

2362 снаряды,

мины и взрыватели,

523500 патронов.

Более всего взрывчатых боеприпасов изымалось в Покровской, Бахмутский и Волновахский оперативных зонах – там, где проходит линия разграничения.

Так, правоохранители Торецка (до переименования Дзержинск) дважды обезвредили диверсионные закладки. «В одном случае боевик, который воюет на стороне террористов, закопал у себя во дворе противотанковый гранатомет, 8 гранат и пластид весом около полкилограмма. Аналогичный арсенал – РПГ, 9 осколочных гранат, более 1700 патронов и сигнальные ракеты – был спрятан в заброшенном доме на территории, примыкающей к оккупированной зоне. Хозяева дома умерли, и террористы приспособили жилье к своим потребностям, готовясь нанести удар», – отмечают в полиции.

Под Мариуполем полицейские нейтрализовали взрывную ловушку: на дачном участке обнаружены боеприпасы и 35 противотанковых мин, часть из которых была активирована и могла взорваться в любой момент. А в Марьинском районе нашли тайник с 200 снарядами, калибром 120 мм и общим весом более 5 тонн.

144 раза полицейские изымали оружие на блокпостах. Из них 85 раз ее пытались вывезти «на память» демобилизованные военнослужащие и 59 раз - гражданские люди.

34 раза полицейские предупреждали пересылку боеприпасов через почтовые отделения.

137 граждан с взрывоопасным багажом сняли правоохранители с поездов и автобусов. Больше всего таких случаев зафиксировано в Мариуполе и Покровске.

Так, на вокзале Мариуполя задержан пассажир, следовавший в Киев с тремя гранатами и патронами к автоматическому оружию. «Стоит отметить, что за доли секунд граната РГО способна уничтожить все, что находится на расстоянии 50 метров от эпицентра взрыва, в то время как радиус поражения РГД – 30 метров. Одно опрометчивое движение, и на воздух взлетел бы весь вагон поезда», – подчеркивают в полиции.