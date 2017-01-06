Формулу обмена пленными «всех на всех» заменили на «всех подтвержденных на всех подтвержденных», – «ДНР». Новости

Участники Минского процесса по урегулированию конфликта в Донбассе внесли уточнения в формулу обмена пленными «всех на всех». Об этом сообщил представитель «ДНР» в переговорах Денис Пушилин.
«На последних встречах (21 декабря в Минске, – прим.) было предложено новое уточнение – "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах», – сказал он.
Пушилин пояснил позицию «ДНР»: для выполнения Минских соглашений в части обмена пленными Украине необходимо принять закон об амнистии, который запретит преследование и наказание лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.
Напомним, что в ключевом документе урегулирования конфликта – Комплекс мер по выполнению Минских соглашений – в отношении обмена пленных указана формула «всех на всех».
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