У ОБСЕ есть идеи, как обеспечить круглосуточное наблюдение на Донбассе. Главная

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц будет прилагать усилия для обеспечения возможности проведения круглосуточного наблюдения на Донбассе. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Донецкую область.

Курц сообщил, что во время пребывания на Донбассе основные замечания, которые он услышал, касались того, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не работает круглосуточно. «Мы будем делать все, чтобы миссия могла выполнять свой мандат как можно эффективнее, чтобы она могла проводить наблюдения на всей территории Донбасса, и чтобы усилиями этой миссии было достигнуто прекращение огня», – заверил он.

Он добавил, что у СММ ОБСЕ нет или мало возможностей для наблюдения ночью, поскольку ситуация с безопасностью является сложной. «Но с другой стороны есть определенные идеи по обеспечению наблюдения с помощью технических средств, которые бы позволили вести наблюдение и ночью, и круглосуточно», – сказал Курц.

Напомним, на сегодняшний день СММ ОБСЕ установила несколько камер видеонаблюдения, которые фиксируют происходящее по обе стороны линии разграничения в режиме 24/7. В частности, камеры установлены в районе Широкино, в Авдеевке, на шахте Октябрьская в 7-ми км к юго-западу от Донецка.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

Источник: АКМЦ

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