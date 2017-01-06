Жители неподконтрольного Донбасса стали чаще ездить в Украину за продуктами, – опрос. Новости

Общественная организация «Фундация.101» подвела итоги опроса граждан на линии соприкосновения, которые пересекали контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в декабре 2016 года. Во время анкетирования граждан, проводившегося в рамках собственной инициативы «прифронтовой инспекция», было опрошено 2695 человек на всех КПВВ в Донецкой и Луганской областях – КПВВ «Майорск», «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово» и «Станица Луганская».

Уровень основной обеспокоенности людей прошлых месяцев – большие очереди, обстрелы, условия ожидания и обстрелы – в декабре снизился от 2% до 9%:

наличие значительных пассажиро-транспортных скоплений беспокоила в декабре 78% респондентов против 81% в ноябре (разница – 3%);

возможность попасть под обстрел в декабре пугала 47% против 55% в ноябре (разница – 8%). условия ожидания в очередях в декабре были неприемлемыми для 26% против 37% в ноябре (разница – 9%);

заминированные обочины в декабре волновали 7% опрошенных против 9% в ноябре (разница – 2%).

Среди главных причин, которые стимулировали людей пересекать линию разграничения через КПВВ в декабре 2016 года остаются:

посещения родственников,

совершения покупок,

снятие наличных в банкоматах.

В декабрьском анкетировании посещения родственников и совершения покупок отметили по 38% респондентов. Однако при одинаково набранных показателях, если принимать во внимание опросы в ноябре, «посещение родственников» потеряло 3%, тогда как осуществление покупок, наоборот, набрал 3%. Существенный объем (6%) в декабре потерял пункт «снятие наличных», который выбрал 27%, хотя в предыдущем месяце было 32%.

С четвертого по шестое место в списке причин, по которым граждане переходят КПВВ, сместились решения проблем с документами, работа и посещение собственности. Реже в декабре, чем в ноябре, люди выделяли посещения собственности – 9% против 13% (разница – в 4%). Проблемы с документами назвали 13% в декабре против 15% в ноябре (разница – в 2%). Пункт «работа» в декабре потерял меньше, по сравнению с показателями ноября – 9% против 10%.

«Отдельно заметим, начиная с сентября, каждый месяц мы фиксируем тенденцию к снижению среди путешествующих машиной, кто не смог пересечь линию соприкосновения из-за очередей. В декабре этот показатель достиг 8%, хотя в сентябре достигал 23%», – говорят в «Фундации.101».

Опрос граждан на КПВВ охватил период с 1 по 31 декабря 2016 года.





Фото: AFP