ТОП-5 вещей, которые стали недоступными за «наличку». Новости

Теперь украинцы не смогут позволить себе купить многие вещи за наличные деньги из-за снижения НБУ предельной суммы расчета со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн. «Українські новини» определили ТОП-5 неожиданных вещей, которые теперь не удастся оплатить без помощи банковской карты.

1. Пианино

Купить качественный музыкальный инструмент иностранного производства теперь можно исключительно с помощью банковской карты. Дело в том, что стоимость нового пианино, не говоря уже о роялях, превышает лимит НБУ в два раза и составляет более 100 тыс. грн.

2. Шуба

Шуба из натурального меха песца, которая является мечтой каждой второй девушки, теперь также не доступна при наличном расчете.

И если при покупке полушубка или меховой накидки еще есть шанс «втиснуться» в лимит, то полноценная шуба из цельных шкурок стоит около 70-80 тыс. гривен и покупку придется делать с помощью карты.

3. Mac Book

Стоимость техники фирмы Apple и при «долларе по 8» поражала воображение украинцев, а при нынешнем курсе валют и вовсе стала баснословной, естественно превышая лимит в 50 тысяч.

К примеру, новый ноутбук Mac Book обойдется украинцам в кругленькую сумму от 57 до 95 тыс. грн, что естественно придется оплатить с помощью карты.

4. Автомобиль

Не доступна для украинцев теперь и покупка автомобиля за «наличку». К примеру, простенький акционный Lanos на сайте ЗАЗ продается за 213 тыс. грн, что превышает лимит НБУ более чем в 4 раза.

5. Зарубежный тур

Купить без помощи банковской карты путевку на отдых за рубежом теперь также не удастся.

Стоимость недельного тура на Шри-Ланку на сегодняшний день составляет приблизительно 3 тыс. долларов (81 тыс. грн), а поездка в Египет обойдется украинцам примерно в 2 тыс. долларов (54 тыс. грн).

Напомним, С 4 января Национальный банк Украины понизил предельную сумму расчетов наличными средствами. Так, предельная сумма расчетов наличными между физическим лицом и предприятием (предпринимателем) в течение одного дня установлена на уровне 50 тыс. грн (был 150 тыс. грн). Такой же лимит будет действовать для расчетов физических лиц между собой по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению.

В то же время предельная сумма расчетов наличными предприятий (предпринимателей) между собой в течение одного дня остается неизменной и составляет 10 тыс. грн.

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