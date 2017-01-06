Основные этапы медицинской реформы в 2017 году. Комментарий эксперта. Главная

Каких реальных шагов можно ожидать в 2017 году в рамках медреформы в Украине в эфире «Громадського радіо» рассказал менеджер медицинской группы Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка.

По словам эксперта, уже в январе Кабмин должен утвердить календарный план развертывания реформы.

Кроме того, Александр Ябчанка сообщил, что со стороны Верховной Рады должен быть принят законопроект об автономизации учреждений здравоохранения.

«Это позволит этим учреждениям продавать государству свои услуги для граждан. На первичном звене медицинской помощи должен заработать принцип «деньги ходят за пациентом»: сам гражданин выбирает того, кто будет предоставлять ему медицинские услуги, заключает соглашение, а государство платит деньги предоставителю. Это новый механизм финансирования, когда государство не обещает все и бесплатно, а обещает и поддерживает за государственные средства так называемый гарантированный пакет медицинской помощи, и этот гарантированный пакет закупает у поставщиков медицинских услуг. Таким образом в медицине должна появиться конкуренция», – сказал Ябчанка.

Также, по словам эксперта, должен быть принят законопроект о государственном медицинском страховании, и создан национальный страховщик, который и будет закупать для граждан медицинские услуги. Параллельно в течение 2017 года должна пройти подготовка вторичного звена – учреждения оказания медицинских услуг должны изменить форму хозяйствования.

«Сейчас, в подавляющем большинстве, это учреждения, которые не конкурируют между собой и не заинтересованы в пациенте как таковом. Когда это будут те же коммунальные, но уже предприятия, тогда государство будет закупать медицинские услуги для граждан», – пояснил Ябчанка.

Вместе с тем, эксперт был достаточно осторожен в прогнозах о том, сможет ли реформа реально заработать в 2017 году.

«Мой прогноз – я объективно не думаю, что это заработает равнозначно по всей Украине, но искренне верю, что мы будем иметь хотя бы несколько ярких примеров, где эта система действительно заработала. А остальные регионы Украины будут понимать, что делать дальше», – сказал Ябчанка.