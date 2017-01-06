В Краматорске в мусорном контейнере найдено тело новорожденного. Главная

Сегодня, 6 января, в 8:00 в Краматорске в мусорном баке было найдено тело новорожденного ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«6 января около 8:00 утра в Краматорский отдела полиции поступило сообщение от женщины, которая работает дворником, о том, что в мусорном контейнере она нашла тело младенца. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась – в одном из дворов по ул. Парковой находилось тело новорожденного ребенка. Девочка была уже без признаков жизни и находилась в мусорном контейнере», – сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.