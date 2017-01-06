В Славянске инициировали сбор подписей против установки МАФов в центре города. Новости

Жители Славянска инициировали обращение к властям города с просьбой не устанавливать МАФы у здания Центральной городской библиотеки. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Единой системы местных петиций 3 января.

«Такое "соседство" крайне отрицательно повлияет на внешний вид библиотеки, архитектура которой является без преувеличения жемчужиной центральной части Славянска. К тому же, во время строительства неизбежно будут уничтожены и без того заброшенные цветочные клумбы и зеленые насаждения. Учитывая вышесказанное, предлагаю ветировать решение горсовета о размещении МАФов (торговых бутиков) на ул. Университетской рядом с городской библиотекой», – пишет автор петиции Сергей Бойко.

На момент публикации материала петиция набрала всего 3 подписи из 250, необходимых для ее рассмотрения. Сбор подписей под обращением завершится через 87 дней. Ознакомиться с полным текстом петиции можно по ссылке.