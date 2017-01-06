В связи с непогодой. Круглосуточные «горячие линии» для водителей Донбасса. Новости

В связи с непогодой Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) напоминает водителям телефоны «горячих линий» в регионах, куда следует обращаться в случае нештатной ситуации на дороге.
«Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге, позвоните дежурному в вашей области. Вам обязательно окажут помощь! Звоните круглосуточно», – говорится в сообщении.
Аналитико-диспетчерская группа «Укравтодора» – +380 (44) 287 11 40, e–mail: kae@ukravtodor.gov.ua.
Телефоны «горячих линий» Донбасса:
- Донецкая область – +380 (62) 352 22 55 , Моб. +380 (095) 152 53 04
- Луганская область – +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49
Телефоны «горячих линий» в иных областях:
- Винницкая область – +380 (432) 67 01 92
- Волынская область – +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92
- Днепропетровская область – +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90
- Житомирская область – +380 (41) 247 05 34
- Закарпатская область – +380 (31) 264 30 49
- Запорожская область – +380 (61) 787 64 30, +380 (66) 376 64 39; +380 (67) 685 84 43; +380 (66) 688 63 91; +380 (99) 282 87 95
- Ивано–Франковская область – +380 (34) 254 93 03
- Киевская область – +380 (44) 200 04 70
- Кировоградская область – +380 (52) 237 90 57, +380 (52) 237 89 73
- Львовская область – +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67
- Николаевская область– +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41
- Одесская область – +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58
- Полтавская область – +380 (532) 222 18 93, +380 (50) 409 80 01
- Ровенская область – +380 (36) 226 46 10,
- Сумская область – +380 (542) 700 281, +380 (50) 307 56 92
- Тернопольская область– +380 (35) 252 65 32, +380 (35) 252 65 32
- Харьковская область – +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00
- Херсонская область – +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66
- Хмельницкая область – +380 (38) 278 32 59
- Черкасская область – +380 (472) 71 45 34
- Черновицкая область – +380 (37) 258 38 84
- Черниговская область – +380 (46) 267 43 56, +380 (95) 271 43 74
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