В Краматорском ландшафтном парке появится контактный зоопарк (Фото). Новости

Уже к лету региональный ландшафтный парк «Краматорский», расположенный на территории 2 тыс. га, готов преобразиться – здесь откроется контактный зоопарк, а гостей будет встречать украинец верхом на коне.

Назначенный в результате конкурса новый директор парка Игорь Жиров намерен воплотить самые смелые идеи по развитию парка.

После того, как будет изучено мнение краматорчан, руководитель РЛП «Краматорский» готов представить общую концепцию развития парка и уже к началу летнего периода начать воплощать намерения в реальность.

Среди задумок по развитию ландшафтного парка – оформление его в этническом стиле, открытие контактного зоопарка для самых маленьких посетителей, конный туризм, условия для кемпинга. «Мы обязательно поинтересуемся мнением краматорчан. Кто-то хочет кататься на лошадях, а кто-то гладить кроликов. Экскурсии и отдых будут максимально полезными и познавательными для посетителей», - говорит Игорь Жиров.

На развитие парка можно будет использовать разные источники финансирования. Основным может стать областной фонд охраны окружающей среды – на 2017 год для РЛП «Краматорский» предусмотрено 15 млн грн. Новый директор также готов работать над ростом посещаемости, а для этого о парке и его возможностях должны знать жители области, а сам объект был в зоне досягаемости транспорта. Если со стороны Краматорска добраться до парка есть возможность, пусть и по плохой дороге, то со стороны соседней Дружковки автобусного сообщения с РЛП «Краматорский» нет.

В прошлом году парк посетили 5 тыс. человек, что является достаточно скромной цифрой для такого уголка природы, где можно посмотреть на волков, оленей и кабанов, отдохнуть у Лебединого озера и насладиться тишиной вдали от шумного города.

Источник: Вчасно