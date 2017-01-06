После праздников школы «ЛНР» не откроются. Введен карантин. Главная

В учебных заведениях «ЛНР» до 15 января введен карантин. Об этом сегодня, 6 января, сообщила «министр образования и науки ЛНР» Валентина Ткаченко.
Карантин введен в связи с превышением уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в ЛНР эпидемиологического порога.
«Сегодня состоялось заседание противоэпидемической комиссии. Будут продлены на неделю (до 15 января, – прим.) еще каникулы у наших школьников по всей территории республики», – сказала Ткаченко.
При этом она подчеркнула, что воспитанники интернатов, которые возвращаются с каникул, будут приниматься учреждениями.
«Детсады будут работать», – добавила Ткаченко.
Отметим, что зимние каникулы у школьников «ЛНР» начались 26 декабря, ученики должны были приступить к занятиям с 9 января.
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