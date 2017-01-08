Как ходить и падать на скользкой дороге. Рекомендации. Главная

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Перепады температуры способствуют образованию гололеда. Спасатели ГСЧС рассказали о том, как вести себя на скользкой дороге.

Для передвижения во время гололеда следует пользоваться обувью с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без высоких каблуков.

Предупредите родственников преклонного возраста: во время гололеда вообще не следует выходить из дома. В случае острой необходимости, убедите их не стесняться и взять трость с резиновым наконечником или с шипом.

Беременным женщинам следует быть особенно осторожными в гололед и не выходить на улицу без сопровождения.

Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, наступайте на всю подошву. Руки должны быть свободными от вещей. Помните, что спешка увеличивает вероятность падения, поэтому выходите из дома медленно. При нарушении равновесия быстро присядьте — чаще всего это позволяет удержаться на ногах. В момент падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, а коснувшись земли, обязательно перевернитесь — это позволит уменьшить силу удара.

Не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность не только падения, но и получения тяжелых травм, особенно переломов.

Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом. Кроме того, крышки могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что создает дополнительную опасность получения травмы.

Не прогуливайтесь вдоль проезжей части дороги. Это опасно всегда, а на скользких дорогах особенно. Можно упасть и соскользнуть на дорогу или автомобиль может вынести на тротуар.

Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед. При таких погодных условиях значительно увеличивается тормозной путь автомобилей, а падение перед движущимся автомобилем может привести к увечью или гибели.

Опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии. Вопреки убеждению, что пьяный человек всегда падает удачно, травмы при этом чаще всего тяжелые, и могут привести к переохлаждению. При опьянении люди не так чувствительны к боли и при наличии травмы своевременно к врачу не обращаются, а это может привести к осложнениям.

Если через некоторое время после падения вы почувствовали боль в голове или в суставах, тошноту, или если образовались опухоли, следует безотлагательно обратиться к врачу.

Источник: ТК «Орбита». Инфографика: ГСЧС Украины