Как переселенец из Торецка год пробыл в Беларуси, а потом начал готовить суши в небольшом поселке на Харьковщине . Главная

С начала боевых действий на Донбассе в июле 2014 года 29-летний Сергей Гомилко вместе с семьей (женой Дашей и маленьким сыном) выехал из Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) сначала к родственникам в соседнюю Беларусь, и, пробыв там год, решили вернуться в Украину. Но обратно в Торецк возвращаться уже не планирует.

В Украине остановились в поселке Боровая Харьковской области, где проживает бабушка супруги. Здесь началась новая жизнь молодой семьи, родилась младшая дочь, было основано свое дело, которое успешно развивается и позволяет строить планы на будущее.

«В Торецке у меня был маленький семейный бизнес по изготовлению и реализации домашней мясо-колбасной продукции. Дело уже было хорошо налажено, наработаны постоянные клиенты, стабильный заработок. Думали о развитии, планировали расширение производства, и ... не тут-то было... Мысли об отъезде появились сразу с появлением ополченцев. Затем нас освободили, но именно через наш город легла линия фронта. Сами понимаете, насколько это опасно. В первую очередь, в таких ситуациях думаешь о ребенке, жену. Поэтому и решили отправиться к тете в Беларусь», – рассказывает Сергей.

В Беларуси семье удалось получить вид на жительство, Сергей устроился на работу. «Я работал поваром, старшим смены в ресторане. Но выживать там довольно трудно. При средних доходах как в Украине, цены на продукты питания там в 2-3 раза выше даже по сравнению с нашими сегодняшними. Например, буханка хлеба в пересчете на гривны там в среднем стоит 18 грн, мясо – 200 грн за кг. В последнее время экономика переживает трудности, повсеместно идет сокращение, люди остаются без работы. А там еще и законы странные: если нигде не работаешь – платишь налог государству за свою безработицу. Людям очень трудно, но говорить там об этом нельзя. К тому же, все время меня сопровождало ощущение, что за каждым моим шагом следят. Все очень замкнутые, боятся говорить открыто, доносят друг на друга. Поэтому и решили вернуться в Украину. Приехали к родственникам в Боровую, здесь и остались», – продолжает переселенец.

Основным недостатком небольших населенных пунктов является дефицит рабочих мест из-за отсутствия предприятий. «Я повар, очень люблю свою профессию. Сначала думал устроиться на работу по специальности, но в маленьком поселке это довольно сложно сделать. Поэтому сначала готовил для знакомых на заказ суши, блюда азиатской кухни, которые в Боровой больше никто не предлагает. Постепенно начали появляться заказы от знакомых знакомых, а потом – и вовсе незнакомых людей. Летом у нас вообще был такой ажиотаж, что мы с женой едва успевали удовлетворить гастрономические прихоти всех желающих. Возможно, это связано с тем, что Боровая – курортная зона и летом население увеличивается здесь почти вдвое за счет отдыхающих. Хотя и сейчас тоже работы хватает. Кроме того, я добавил в меню еще более 10 видов пиццы, плюс доставка. Оказалось, людям это нужно. Поэтому скучать не приходится. И на жизнь хватает», – поясняет Сергей.

В планах предпринимателя создать уютное кафе – суши-студию. «Там будет стоять только несколько столиков, играть японская музыка ... Будет такая своеобразная особая атмосфера. Но для этого необходимо иметь стартовый капитал. По моим подсчетам, на оборудование понадобится где-то 70-100 тыс. грн. В прошлом году я писал проект в международный благотворительный фонд "Каритас Украины" на открытие собственного дела. Получил 25 тыс. грн. грантовой помощи. На эти деньги приобрел микроволновую печь, рисоварку, контактный гриль, а также автомобиль "Таврия" для доставки. На открытие суши-студии средств, к сожалению, не хватило, но они дали мне возможность работать, зарабатывать и думать о развитии», – делится опытом предприниматель.

В Торецк Сергей возвращаться не собирается «ни при каких обстоятельствах». «Пропаганда и война сделали там свое дело, изменив сознание людей. Мой дом теперь здесь. Вообще мне очень нравится Боровая. Здесь приветливые, доброжелательные люди. Иногда на улице здороваются незнакомые дети. Это так необычно и очень приятно».

По материалам ресурса «Гурт»