В воскресенье ХК «Донбасс» сразится с «Белым Барсом». Главная

8 января на дружковской Ледовой арене «Альтаир» пройдет первый матч ХК «Донбасс» в 2017 году. В рамках 29-го тура дончане примут белоцерковский «Белый Барс».

Встреча начнется в 13:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT. Также следить за ходом игры онлайн можно на странице спортивного портала XSPORT.ua.

Напомним, 2016 год «Донбасс» начал и закончил встречами с киевскими «Дженералз». 9 января 2016-го команда Анатолия Степанищева победила 7:1, 26 декабря – 14:0.

Фото: пресс-служба ХК «Донбасс»