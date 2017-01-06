Наказаны чиновники, оставившие военных в Новый год на аэродроме Мариуполя, – Полторак. Главная

Получили взыскания должностные лица, по вине которых военнослужащие, награжденные президентом, были вынуждены встретить Новый год в мариупольском аэропорту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих-участников торжеств в Мариуполе 31 декабря 2016 года. Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания», – сказал министр.

Как сообщалось ранее, 31 декабря в Мариуполе президент Украины Петр Порошенко вручал награды военным, после отъезда главы государства награжденных не транспортировали в воинские части, и они вынуждены были встречать Новый год прямо на мариупольском аэродроме. После общественного резонанса, который получило данное событие, 3 января министр обороны Украины Степан Полторак приказал провести расследование в отношении должностных лиц.

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