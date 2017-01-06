Офицеров запаса, которые откажутся служить, ждет тюрьма, — эксперт. Главная

Окончивших военные кафедры офицеров запаса начнут призывать в армию уже в феврале. Замначальника главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк сообщил, что «офицеры-срочники» будут проходить службу в течение 18 месяцев, после определенной подготовки их будут отправлять в зону АТО. При этом такому призыву подлежат люди возрастом до 43 лет.

Что грозит офицерам, которые откажутся нести военную службу, рассказал в эфире радиостанции «Голос Столицы» военный эксперт Олег Жданов.

«Тюрьма. Он попадает в категорию как солдат-срочник, который не прибыл по повестке. Сейчас начнутся эти хождения, то же самое, что будет во время мобилизации, сейчас начнут вручать повестки под роспись, родственникам первой линии, напомню, по закону они имеют право получить под роспись вместо самого призывника. И дальше как у обычного солдата: военкомат, медкомиссия, определение пригодности, курс молодого бойца, форма и вперед, принятие присяги и в строй», — сообщил эксперт.

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