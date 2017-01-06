Покровские коммунальщики получили спецтехнику (Фото). Главная

5 января в Покровске перед зданием исполкома на площади Шибанкова была выстроена новая коммунальная техника – два контейнеровоза и три трактора. Как сообщает «Сайт города Покровска и Мирнограда», техника была приобретена на бюджетные средства в конце 2016 года и уже поступила в распоряжение коммунальных предприятий Покровска. Вся техника произведена в Украине. На ее покупку было потрачено более миллиона гривен.

Жители города имели возможность осмотреть новенькую технику, а так же ознакомиться с ее техническими возможностями.