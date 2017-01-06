В прифронтовой Луганщине настроения зависят не от ТВ, а по какую сторону линии разграничения находятся дети, – Бригинец. Главная

Прифронтовое село Нижнее Попаснянского района Луганской области находится в низине, что усложняет прием украинского теле- и радиосигнала. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

Поселок Нижнее ранее подчинялся ныне неподконтрольному Первомайскому городскому совету, теперь решением Верховной Рады он включен в состав Попаснянского района.

«С информацией в селе все решилось более-менее. В селе есть сигнал: "UA: Первый", ICTV, "ЛОТ" (Луганская областная телекомпания, – ред.), "Интер", "1+1". Но для большего разнообразия украинского вещания нужна очень высокая антенна. Потому что село, как видно даже из названия, село находится в низине, поэтому есть проблемы с сигналом. Жители, которым не удается поставить обычную антенну, ставят спутниковые комплекты», – сообщил председатель Нижненского поселкового совета Валерий Шопин.

Советник министра инфорполитики по вопросам восстановления вещания в зоне АТО Александр Бригинец подчеркивает, что настроения людей зависят не только от телевидения или реалий военной жизни. «Здесь, в прифронтовом Нижнем, настроения жителей зависят от того, по какую сторону войны оказались их дети, которые работают и живут в оккупированных Первомайске, Стаханове (Кадиевке), Алчевске, Кировске, а родители в Нижнем. Поэтому здесь, прежде всего, люди просто за мир и прекращение войны», – резюмировал советник.

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