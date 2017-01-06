В Покровске упраздняют отдел охраны здоровья. Главная

Среди вопросов, вынесенных на внеочередную сессию Покровского городского совета 5 января, была ликвидация одного из исполнительных органов совета — отдела охраны здоровья, являющегося юридическим лицом.

Анализ его деятельности, проведенный в конце 2016 года, доказал бесполезность и нецелесообразность дальнейшего существования подобной структуры. Тем более что в декабре уволился начальник отдела Алексей Петриков, из-за чего в медицинской сфере города вовремя не были сделаны важные финансовые перечисления.

Секретарь совета Ирина Сущенко доложила присутствующим о том, что отдел был создан в 2012 году во исполнение Закона о реформировании системы охраны здоровья. Горздрав образовали в рамках пилотного проекта, который внедрялся в Донецкой, Винницкой, Киевской областях и в городе Киеве, при создании первичного и вторичного уровней медицины. Ирина Сущенко напомнила, что в Покровске тогда произошло разделение центральной районной больницы на два учреждения: из ЦРБ был выделен Центр первичной медико-санитарной помощи.

Изначально предусматривалось, что отдел охраны здоровья будет выполнять не только функции главного распорядителя средств, но и координировать лечебный процесс, методологическую работу, участвовать в принятии программ развития охраны здоровья, выполнении статистических заданий в медицинской отрасли города.

Фактически при анализе работы горздрава за 2016 год было установлено, что данный исполнительный орган существовал исключительно как отдел, который перечислял бюджетные средства медицинским учреждениям. И только эти учреждения отвечали за целевое назначение полученных средств, занимались их перераспределением на более насущные потребности, вели статистическую отчетность – без участия отдела охраны здоровья.

После увольнения начальника отдела возникли большие проблемы с освоением средств, которые поступили из государственного бюджета.

Также в Покровске проанализировали наличие подобных отделов охраны здоровья в других населенных пунктах. Выяснилось, что они есть далеко не во всех городах Донецкой области.

Таким образом, депутаты поддержали предложение ликвидировать горздрав, а его функции по координации работы медицинской отрасли передать главному врачу Покровской центральной районной больницы, у которого, по словам секретаря совета, в ЦРБ есть собственное юридическое сопровождение, необходимый для выполнения функций распорядителя штат экономистов, бухгалтеров.

Источник: ТК «Орбита»