Мониторинг поисковиков: на Донетчине хотят увеличить грудь, на Луганщине – заказать лимузин. Главная

Самым популярным поисковым запросом в Google с локацией Донецк является «увеличить грудь», в Киеве – «нарастить волосы», а квартиры ищут по всей Украине. Такие наблюдения за поисковым поведением опубликовало издание «BusinessViews.com.ua».

Самый популярный запрос по стране – сколько стоит загранпаспорт. Этим интересуются по всей стране. Непонятно, вызван такой интерес желанием путешествовать или уехать.

Сколько стоит квартира – на втором месте. Украинцы все еще покупают квартиры, и этот запрос лидирует в десяти областях.

На Донбассе хотят увеличить грудь и арендовать лимузин. Грудь больше всего интересует донетчан, лимузин – луганчан. Также вопрос увеличения груди актуален для жительниц Симферополя.

Поведение интернет-пользователей нынешнего после переименования города Днепр меняется в зависимости от того, какая локация стоит у пользователя – Днепр или Днепропетровск. Жители переименованного города называют его по-разному и интересуются разными вещами. Если ты живешь в Днепре, то тебя больше интересует стоимость тату, а если все-еще в Днепропетровске, то квартиры.

Также одесситы спрашивают: «Сколько стоит шестой айфон?», киевлянки интересуются наращиванием волос, в Луцке хотят знать стоимость свадьбы, а в Керчи – бензина. А жительницы казацкого Запорожья хотят нарастить ресницы даже больше, чем увеличить грудь или уехать за границу.