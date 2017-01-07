Газовщики начали возвращать абонентам сэкономленные деньги. Главная

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Газовщики начали возвращать абонентам сэкономленные деньги

07.01.17 06:19 zi.dn.ua Новости 7

Газовщики начали возвращать абонентам сэкономленные деньги

По новым правилам Кабинета министров было решено монетизировать остатки неиспользованных субсидий тем потребителям, которые экономно расходовали газ.

«Абонентам уже начали зачислят на их лицевые счета сумму, эквивалентную 100 куб. м газа, то есть 768 гривен. Для того, чтоб проверить, есть эти средства на вашем счету, нужно обратиться в абонотдел своего горгаза. Этими «виртуальными» деньгами можно расплачиваться за реально использованные кубометры голубого топлива. Схема проста – вы во время оплаты указываете данные о фактически сгоревших куб. м, а платите за них, например, одну гривну. Разницу «перекроют» зачисленные средства. Деньги нужно использовать до конца отопительного сезона», – комментирует начальник отдела расчетов ПАО «Донецкоблгаз» Людмила Гаврилова.

Источник: Знамя индустрии

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