В Северодонецке появится еще один хостел. Главная

В наступившем году в Северодонецке будет открыт новый хостел. Как сообщает «Восточное партнерство», разрешение на это исполком городского совета дал одному из местных предпринимателей. Тот взялся реконструировать под хостел приобретенное им нежилое здание на улице Молодежной. К слову, в том же районе, рядом с Ледовым Дворцом спорта, по проспекту Центральному уже действует первый небольшой хостел. Как оказалось, потребность в таком жилье, особенно в связи с проблемами вынужденных переселенцев, гораздо выше предложений.

Система хостелов весьма популярна (особенно у путешествующих) в европейских и других странах. Тут можно дешево снять комнатку или спальное место без дополнительных удобств. Те — общего пользования, расположены на этаже. Многим нравится то, что в хостелах есть специальные комнаты для занятий, общения, знакомств.