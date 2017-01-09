Люди стремятся в города, где есть работа, а не где больше ресторанов или музеев, – урбанист. Главная

В конце декабря был составлен рейтинг городов Украины по уровню комфортности жизни в них. По результатам данных 33 тыс. анкет список возглавили Луцк и Винница. Однако комфортность города измеряется совокупностью многих критериев. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала руководитель Центра урбанистических студий Национального университета «Киево-Могилянская академия» Владислава Осьмак.

По словам Осьмак, подобные рейтинги, как правило, базируются на определенном количестве критериев, среди которых такие базовые вещи, как экологическая ситуация, развитие инфраструктуры, уровень безработицы, средняя заработная плата, доступ к системе управления, спортивная инфраструктура, зеленые насаждения и другое. «Здесь [в последнем рейтинге] тоже это было частично учтено, но, также я обратила внимание, что там среди критериев были и количество торговых заведений, и расстояние от места, где человек живет, до этих заведений», – сообщила она.

По мнению эксперта, этот рейтинг до некоторой степени ориентирован на потребительские ощущения. «Потому что, на самом деле, комфортность города измеряется не только доступностью торговых заведений, но и многими другими критериями», – подчеркнула Осьмак.

«Еще один момент, который стоило бы исследовать, – какие именно города и по каким критериям рассмотрены. Ведь очевидно, что в тех же условиях нельзя сравнивать, например, Белую Церковь и Харьков. Но, если проанализировать рейтинги последних лет, то позиция Винницы стабильно растет», – отметила она.

Эксперт сообщила, что аналитики на первое место ставят такой фактор, как эффективность городского управления. «В Виннице он очень высок – доступность информационной, документальной базы, скорость принятия решений, возможность пользоваться единым окном, электронное самоуправление. В Виннице такого очень много. Плюс инфраструктура, которую жители оценивают, как очень высокую», – рассказала Осьмак.

Урбанист убеждена, что среди прочего, осознание, что человеку живется комфортно в городе, состоит не только из материальных потребностей, но и «чувств – это мой город, мне здесь хорошо; я иногда на него сержусь, злюсь, но мне здесь хорошо. И это тоже должно было быть учтено, хотя такие вещи и очень трудно уложить в цифры».

По словам Осьмак, исследования урбанистов демонстрируют снижение количества стремящихся в столицу. «Киев отстает в этих рейтингах в течение последних лет. Но он потерял ту привлекательность, которая была раньше. Отсутствует стратегия развития города. Громаде в Киеве сейчас пока достаточно трудно выбирать тех, кто будет нести за это город правильную ответственность», – пояснила причины Осьмак.

Кроме того, эксперт отмечает, что Киев, как и Одесса, в последнее время превращается в мегаполис, где городские ресурсы рассматриваются как способ получения прибыли, в этой связи сносятся исторические здания ради возведения многоэтажек или офисных центров.

«Люди едут не в города, где больше ресторанов или музеев, а где есть работа. И в этом смысле, по моим наблюдениям, в Украине есть немало городов, которые не то, чтобы деградируют, но находятся в сложной ситуации. Но такова наша экономическая ситуация сейчас в целом», – резюмировала урбанист.

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