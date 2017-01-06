ФОТОвоспоминания о подконтрольной Горловке. Новости

Житель Горловки (никнейм в Живом – 1intclub), которая сейчас является неподконтрольной украинской власти территорией Донецкой области, опубликовал воспоминания о довоенном городе.
«Поскольку в последнее время среди новых знакомых значительное количество людей никогда не были в Горловке, покажу несколько своих снимков города до оккупации. Сразу замечу, что это не лучшие снимки, которые у меня есть, но те, которые захотелось показать именно сегодня», – отмечает автор.
Начнем, конечно же, с главной площади города – площади Победы:
ДК шахты «Кочегарка» и стоящий перед ним памятник Никите Изотову (кажется, первый в мире памятник конкретному рабочему):
Вид из трамвая на Главпочтамт:
А это – здание угольного объединения ГП «Артемуголь»:
Конечная остановка трамвая маршрута №1 на пос. Майский, недалеко от жд-станции «Горловка»:
Вид с площади Победы на проспект Победы, т.к. «дома с башенками»:
Тоже площадь Победы, вид на индустриальный техникум. Под зданием техникума есть учебная шахта.
Вид на другую часть проспекта Победы. Справа – т.н. «красный дом», квартиры в нем были одними из самых дорогих в городе.
Вид на улицу Гагарина:
Улица Минина и Пожарского, рядом с оптовыми базами:
Вид на улицу Минина и Пожарского с жд-моста:
Улица Нестерова ночью и днем:
Зимний каток на втором Короленковском пруду:
Город с высоты террикона шахты «Кочегарка»:
Это не воронка от снаряда. А карьер Никитовского ртутного комбината:
Знаменитый канал «Северский Донец – Донбасс»:
И, наконец, Горловское Море:
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