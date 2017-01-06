ФОТОвоспоминания о подконтрольной Горловке. Новости

Житель Горловки (никнейм в Живом – 1intclub), которая сейчас является неподконтрольной украинской власти территорией Донецкой области, опубликовал воспоминания о довоенном городе.

«Поскольку в последнее время среди новых знакомых значительное количество людей никогда не были в Горловке, покажу несколько своих снимков города до оккупации. Сразу замечу, что это не лучшие снимки, которые у меня есть, но те, которые захотелось показать именно сегодня», – отмечает автор.

Начнем, конечно же, с главной площади города – площади Победы:

ДК шахты «Кочегарка» и стоящий перед ним памятник Никите Изотову (кажется, первый в мире памятник конкретному рабочему):

Вид из трамвая на Главпочтамт:

А это – здание угольного объединения ГП «Артемуголь»:

Конечная остановка трамвая маршрута №1 на пос. Майский, недалеко от жд-станции «Горловка»:

Вид с площади Победы на проспект Победы, т.к. «дома с башенками»:

Тоже площадь Победы, вид на индустриальный техникум. Под зданием техникума есть учебная шахта.

Вид на другую часть проспекта Победы. Справа – т.н. «красный дом», квартиры в нем были одними из самых дорогих в городе.

Вид на улицу Гагарина:

Улица Минина и Пожарского, рядом с оптовыми базами:

Вид на улицу Минина и Пожарского с жд-моста:

Улица Нестерова ночью и днем:

Зимний каток на втором Короленковском пруду:

Город с высоты террикона шахты «Кочегарка»:

Это не воронка от снаряда. А карьер Никитовского ртутного комбината:

Знаменитый канал «Северский Донец – Донбасс»:

И, наконец, Горловское Море: