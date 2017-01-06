В Краматорске предприниматели массово сворачивают бизнес из-за повышения налогов. Новости

С 6 декабря 2016 года, с момента вступления в силу закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» в Краматорске количество предпринимателей, решивших прекратить свою деятельность, увеличилось втрое. Об этом сообщила начальник Управления регистрационных полномочий и ведения реестра территориальной громады Краматорского горсовета Екатерина Куцен.

Изменения в законодательстве заставляют массово закрываться физических лиц-предпринимателей. Связано это с тем, что с 1 января 2017 года все предприниматели, работающие как на общей системе налогообложения, так и на едином налоге, платят Единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, независимо от того, получали ли они доход за отчетный период.

«С декабря прошлого года наблюдается явная тенденция к закрытию предпринимательской деятельности физическими лицами. Если в октябре 2016 года заявления на закрытие подал 41 предприниматель, а в ноябре – 55, то уже в декабре эта цифра выросла до 131. Всего в течение месяца, после вступления в силу закона, то есть с 6 декабря по сегодняшний день, предпринимательскую деятельность прекратили 200 физических лиц», – констатирует Куцен.

По ее словам, предприниматели опасаются, что не смогут уплачивать повышенный налог, поэтому закрываются. «Отдельные категории физлиц-предпринимателей, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос в размере 704 грн в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. Те, у кого были доходы, уплачивают еще 5%. Общая сумма выходит довольно значительная», – объяснила начальник Управления.

Всего в Краматорске в 2016 году было зарегистрировано 894 новых физлиц-предпринимателей, прекратили деятельность 562 предпринимателя. Как отмечалось выше, только в декабре закрылся 131 ФЛП.

На сегодняшний день ажиотажа у краматорских регистраторов не наблюдается, так как процедура закрытия бизнеса проходит быстро. Однако можно ожидать наплыва после новогодних праздников и к тому моменту, когда предпринимателям придется платить налоги.

Процедура прекращения предпринимательской деятельности довольно проста. Достаточно лично обратиться к госрегистратору с паспортом и заполнить бланк заявления. В этот же день можно подать сведения о прекращении деятельности в налоговую инспекцию и управление Пенсионного фонда. Однако следует учесть, что до момента официального закрытия бизнеса предприниматель обязан уплатить ЕСВ.

Как ранее сообщалось, начиная с 27 декабря 2016 года в Украине закрыли бизнес около 11 тысяч предпринимателей, показатель Донецкой области – 430, Луганской – 164.

Источник: АКМЦ

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