Какие перепланировки можно делать в квартире без получения разрешений. Комментарий эксперта. Главная

По решению Кабмина перепланировка частного жилья теперь не требует разрешений. О деталях нововведения в эфире «Громадського радіо» рассказала юрист по вопросам недвижимости Яна Лысенко.

По словам эксперта, строительные работы, которые не нужно согласовывать и получать на них разрешения – это работы по перепланировке, например, связанные с увеличением жилой площади, но без вмешательства в несущие конструкции, за счет демонтажа внутренних перегородок.

Сюда же относится обустройство или, наоборот, закрытие дверных и оконных конструкций, возведение перегородок. Также можно демонтировать перегородку между ванной и туалетом, перемещать сантехническое оборудование в пределах соответствующего помещения.

Можно и объединять жилую комнату с кухней. Кроме того, не запрещено уменьшение площади за счет утепления или отделки стен, остекления балконов и лоджий.

Вместе с тем, по словам Яны Лысенко, объединение жилой комнаты с лоджией или балконом считается реконструкцией, и на это необходимо брать разрешение в органах архитектуры.

«По сути, это увеличение отапливаемой площади, а этого делать нельзя, к тому же, это несущая стена. Только в некоторых домах, как написано в законе, можно сносить эту стену, но уточнения, в каких именно, нет», – поясняет эксперт.

К реконструкции также относится изменение геометрических размеров объекта, например – пристройка балкона или лоджии к помещению на первом этаже.

«Такой вид реконструкции на данный момент согласовать и сдать в эксплуатацию практически невозможно. Чтобы узаконить этот балкон, нужно оформлять, регистрировать право собственности на этот земельный участок, который вы захватили, а это процедура, которая может тянуться и год, и два, и три. Это очень сложно сейчас», – поясняет Лысенко.

Кроме того, по словам юриста, наказание за подобные самовольные пристройки может быть достаточно суровым.

«Большинство людей так и живет годами. Но есть такой момент – это может увидеть или обслуживающая организация, или соседи напишут жалобу в органы архитектуры. Тогда они обязаны среагировать, составить акт, возможно, придется платить большие штрафы – от тысячи до сотни тысяч гривен, в зависимости от сложности объекта. Также может быть решение суда о сносе этой конструкции», – отметила эксперт.

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