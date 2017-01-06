Покупка квартир на неподконтрольном Донбассе: бросовые цены, двойные сделки, передача денег через посредников. Главная

Не всегда люди, которые покупают недвижимость на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, потенциально связывают себя с развитием «республик». Об особенностях рынка недвижимости на НКТ* в эфире «Громадського радіо» рассказала журналист Вероника Гаврилюк.

На неподконтрольном Донбассе предложений о продаже недвижимости на рынке больше, чем спрос. «Это естественно, потому что многие переселенцы понимают, что уже не вернутся, и продают недвижимость. Все ждали два года, ничего не дождались и теперь жилье продают. Я знаю людей, которые продали свою двухкомнатную квартиру в одном из спальных районов Донецка, там, где не велись боевые действия, за 15 тысяч долларов, хотя изначально просили 21 тысячу долларов. Еще мне рассказывал риелтор, что в центре Донецка продается квартира за 40 тысяч долларов, которая когда-то стоила 120 тысяч долларов. И вот уже два года ее никто не смотрит. Это странно, потому что наблюдается тенденция, что в Донецк перебираются люди из периферии, потому что в больших городах жилье стало доступным, да и с работой полегче», – рассказывает Гаврилюк.

В центре Луганска стоимость двухкомнатной квартиры, согласно объявлениям, 22 тыс. долларов и «торг уместен». В небольших городах «ЛНР», например, в Стаханове (после переименования Кадиевка), можно купить квартиру за 5 тыс. долларов. «Цены в региональных городах просели намного больше, чем в областных центрах. Если мы говорим о Горловке («ДНР», – прим.), которая обстреливается, то там можно найти квартиру и за 2 тыс. долларов», – уточняет журналист.

Причем, не всегда люди, которые покупают недвижимость на НКТ, потенциально связывают себя с развитием «республик». «Я общалась с женщиной, которая бы хотела уехать. Но если она продаст жилье по той цене, которая есть там сейчас, то что она с этими деньгами будет делать в других регионах страны, где цены намного выше», – отмечает журналист.

Ее удивило, что на НКТ недвижимость покупают и люди с подконтрольных территорий и переезжают туда жить. «Правда, риелторы говорят, что в основном так делают родственники. Все же больше тех, кто покидает неподконтрольные Украине территории», – говорит Гаврилюк.

Сделки по продаже недвижимости сначала проводятся по украинскому законодательству, чтобы продавец стал законным продавцом, а покупатель – законным покупателем. Потом уже сделка оформляется по тем правилам игры, которые установили власти «республик».

«В Донецке пытаются открыть аналог нашего реестра имущественных прав для того, чтобы регулировать этот рынок. В Луганске немножко по-другому. Я общалась с риелтором, который говорит, что там нужен двойной пакет документов – сделка по украинскому законодательству, потом сделка дублируется по местному законодательству. Например, в Луганске для прописки нужно получить паспорт "ЛНР". Получается, вам печать ставят в украинский паспорт на подконтрольной территории и в паспорт "ЛНР" на неподконтрольной», – поясняет журналист.

При этом люди не всегда выезжают на ПКТ для оформления сделок по украинскому законодательству. «Все зависит от того, как стороны договорятся. Есть люди, которые находятся в черных списках как с той, так и с другой стороны, и не могут никуда выехать. Если покупатель не может въехать на ту территорию, то у него есть доверенное лицо, которое договаривается с ЖЭКами, собирает справки и т. д. Или же наоборот – покупатель свое доверенное лицо привозит на подконтрольную территорию. Все изменения в реестры вносятся здесь (на ПКТ, - прим.), доступ у нотариуса к базе есть. Мне рассказывали, что нотариус оформлял сделку на той территории, потом выезжал на ПКТ вносил изменения в реестры. То есть продавцу не нужно было никуда выезжать. Но нотариус берет за это дополнительную плату. Если он оформляет только на месте – это 5 тыс. грн, если же выезжает, то 12 тыс. грн», – уточняет Гаврилюк.

Все изменения в реестры нотариусы вносятся на ПКТ. Например, нотариус оформлял сделку на той территории, потом выезжал на подконтрольную территорию вносил изменения в реестры. То есть продавцу не нужно было никуда выезжать. Но нотариус берет за это дополнительную плату. Если он оформляет только на месте – это 5 тысяч гривен, если же выезжает, то 12 тысяч.

Определенные нюансы есть при переводе, вывозе/ввозе больших сумм за сделку. «Например, можно заработать на переводе денег. Есть компании, которые берут процент от стоимости жилья. Например, мы договариваемся делать сделку в Донецке, я покупатель, вы – продавец. Деньги я вам приношу в Донецке на руки, продавец звонит своему человеку в Киев, потому что хочет эти деньги получить в Киеве. И эта контора вручает деньги, но берет за это 0,5%», – говорит Гаврилюк.

Что касается провоза наличности через линию разграничения, то с обеих сторон конфликта установлен лимит. «Например, в прошлом году существовал лимит на вывоз денег – 10 тыс. грн и 1,5 тысячи долларов. Поэтому люди вывозят деньги на себе, вплоть до того, что привязывают их скотчем к телу», – резюмирует журналист.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория

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