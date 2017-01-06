Жители Мариуполя бесплатно будут кататься в «Рождественском троллейбусе» и слушать колядки. Новости

В Рождество мариупольцы смогут бесплатно проехать в праздничном троллейбусе по маршруту № 15. Для пассажиров певчие нескольких храмов города споют колядки.

Как рассказал настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Вадим Чепель, узнать троллейбус горожане смогут по отличительным праздничным знакам.

«Троллейбус выедет по графику в обеденное время из мкр "Восточный" и совершит один рейс. Пассажиров с Вифлеемской звездой встретит молодежь, которая профессионально исполнит колядки. Также по случаю праздника мариупольцев одарят сладким угощением», – уточнил священник.

Источник: MRPL.city