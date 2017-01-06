В России прокомментировали возможное подключение США к переговорам по Донбассу. Главная

В Москве считают, что в вопросе возможного подключения США к «нормандскому формату» нужно дождаться прихода к власти новой американской администрации. Об этом «РИА Новости» заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Давайте подождем конца января, когда придет новая администрация (США – ред). Мы открыты для взаимодействия, об этом сказал президент. Формы, значение, ритм — все это подскажет реальная жизнь, которая начнется уже после праздников с приходом новой администрации. Вы видите, как драматично заканчивали год наши вашингтонские партнеры», — заявил Карасин, отвечая на вопрос о том, как в РФ относятся к подключению США к «нормандскому формату».