Губернатор Донетчины выполнил только 34% обещанного, – результаты мониторинга. Новости

Губернатор Донетчины выполнил только 34% обещанного, – результаты мониторинга

06.01.17 17:56 slovoidilo.ua Новости 8

Губернатор Донетчины выполнил только 34% обещанного, – результаты мониторинга

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».

Так, из задекларированных 70 обещаний за время своей каденции Жебривский в срок выполнил всего 24, из них:

  • создание штаба по борьбе с коррупцией при Донецкой ОГА;
  • создание мобильных групп десантных войск по борьбе с контрабандой;
  • восстановление разрушенных мостов в п. Семеновка (Славнянский р-н), п. Закотное (Лиманский р-н), г. Северске (Бахмутский р-н);
  • завершена первая очередь реконструкции городских очистных сооружений в Бахмуте (до переименования Артемовск);
  • открытие ангиографического центра на базе кардиологического отделения Краматорской городской больницы;
  • приобретение в 2015 году 70 машин «скорой помощи»;
  • открытие дополнительного пункта пропуска в Курахово
  • строительство логистических центров на линии разграничения, установление в них банковских терминалов;
  • строительство фортификационных сооружений;
  • восстановление подачи воды в п. Зайцево;
  • предоставление жилья людям, пострадавшим от взрыва газа в г. Украинске;
  • восстановление работы школы в поселке Луганском.

При этом 15 обязательств перед жителями Донетчины так и остались невыполненными в срок:

  • до конца 2016 года восстановить 20 домов в Марьинке;
  • уже в 2016 году в Донецкой области обустроить и открыть 21 опорную школу;
  • вознаграждение за лучший проект на переименование Дзержинска (сейчас Торецк);
  • в середине 2016 года обещал начать трансляцию украинского телевидения на неподконтрольную территорию «уже в ближайшее время»;
  • обещал увольнять глав райгосадминистраций по итогам каждого отчетного периода;
  • создание в Киеве представительств Донецкой области;
  • год назад обещал, что в течение 2-х недель будет разработана и утверждена программа по помощи переселенцам и реабилитации детей

Еще 31 обещание губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:

  • завершение реконструкция городских очистных сооружений Бахмута и  Константиновки;
  • обустройство опорной школы в Красногоровке;
  • установить в Донецкой области 85 спортивных полей с искусственным покрытием;
  • построить в Донецкой области линии сортировки твердых бытовых отходов
  • оборудовать в Мариуполе еще один учебный корпус Донецкого медицинского университета и оснастить до нового учебного года общежитие для его студентов;
  • для работников облгосадминистрации ввести курсы по английскому языку;
  • обратиться в Кабмин с вопросом установления телебашни в Покровском районе;
  • установить в ряде городов области стационарные станции контроля за чистотой воздуха;
  • построить индустриальные парки на территории закрытых шахт;
  • установить директорам и учителям опорных школ области двойную зарплату
  • открыть в течение года 14 базовых больниц и областной больницы в Мариуполе;
  • оснастить 3 пожарных депо;
  • создать в области единый угольный холдинг.

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