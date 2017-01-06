Губернатор Донетчины выполнил только 34% обещанного, – результаты мониторинга. Новости

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».
Так, из задекларированных 70 обещаний за время своей каденции Жебривский в срок выполнил всего 24, из них:
- создание штаба по борьбе с коррупцией при Донецкой ОГА;
- создание мобильных групп десантных войск по борьбе с контрабандой;
- восстановление разрушенных мостов в п. Семеновка (Славнянский р-н), п. Закотное (Лиманский р-н), г. Северске (Бахмутский р-н);
- завершена первая очередь реконструкции городских очистных сооружений в Бахмуте (до переименования Артемовск);
- открытие ангиографического центра на базе кардиологического отделения Краматорской городской больницы;
- приобретение в 2015 году 70 машин «скорой помощи»;
- открытие дополнительного пункта пропуска в Курахово
- строительство логистических центров на линии разграничения, установление в них банковских терминалов;
- строительство фортификационных сооружений;
- восстановление подачи воды в п. Зайцево;
- предоставление жилья людям, пострадавшим от взрыва газа в г. Украинске;
- восстановление работы школы в поселке Луганском.
При этом 15 обязательств перед жителями Донетчины так и остались невыполненными в срок:
- до конца 2016 года восстановить 20 домов в Марьинке;
- уже в 2016 году в Донецкой области обустроить и открыть 21 опорную школу;
- вознаграждение за лучший проект на переименование Дзержинска (сейчас Торецк);
- в середине 2016 года обещал начать трансляцию украинского телевидения на неподконтрольную территорию «уже в ближайшее время»;
- обещал увольнять глав райгосадминистраций по итогам каждого отчетного периода;
- создание в Киеве представительств Донецкой области;
- год назад обещал, что в течение 2-х недель будет разработана и утверждена программа по помощи переселенцам и реабилитации детей
Еще 31 обещание губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:
- завершение реконструкция городских очистных сооружений Бахмута и Константиновки;
- обустройство опорной школы в Красногоровке;
- установить в Донецкой области 85 спортивных полей с искусственным покрытием;
- построить в Донецкой области линии сортировки твердых бытовых отходов
- оборудовать в Мариуполе еще один учебный корпус Донецкого медицинского университета и оснастить до нового учебного года общежитие для его студентов;
- для работников облгосадминистрации ввести курсы по английскому языку;
- обратиться в Кабмин с вопросом установления телебашни в Покровском районе;
- установить в ряде городов области стационарные станции контроля за чистотой воздуха;
- построить индустриальные парки на территории закрытых шахт;
- установить директорам и учителям опорных школ области двойную зарплату
- открыть в течение года 14 базовых больниц и областной больницы в Мариуполе;
- оснастить 3 пожарных депо;
- создать в области единый угольный холдинг.
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