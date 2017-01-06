Губернатор Донетчины выполнил только 34% обещанного, – результаты мониторинга. Новости

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».

Так, из задекларированных 70 обещаний за время своей каденции Жебривский в срок выполнил всего 24, из них:

создание штаба по борьбе с коррупцией при Донецкой ОГА;

создание мобильных групп десантных войск по борьбе с контрабандой;

восстановление разрушенных мостов в п. Семеновка (Славнянский р-н), п. Закотное (Лиманский р-н), г. Северске (Бахмутский р-н);

завершена первая очередь реконструкции городских очистных сооружений в Бахмуте (до переименования Артемовск);

открытие ангиографического центра на базе кардиологического отделения Краматорской городской больницы;

приобретение в 2015 году 70 машин «скорой помощи»;

открытие дополнительного пункта пропуска в Курахово

строительство логистических центров на линии разграничения, установление в них банковских терминалов;

строительство фортификационных сооружений;

восстановление подачи воды в п. Зайцево;

предоставление жилья людям, пострадавшим от взрыва газа в г. Украинске;

восстановление работы школы в поселке Луганском.

При этом 15 обязательств перед жителями Донетчины так и остались невыполненными в срок:

до конца 2016 года восстановить 20 домов в Марьинке;

уже в 2016 году в Донецкой области обустроить и открыть 21 опорную школу;

вознаграждение за лучший проект на переименование Дзержинска (сейчас Торецк);

в середине 2016 года обещал начать трансляцию украинского телевидения на неподконтрольную территорию «уже в ближайшее время»;

обещал увольнять глав райгосадминистраций по итогам каждого отчетного периода;

создание в Киеве представительств Донецкой области;

год назад обещал, что в течение 2-х недель будет разработана и утверждена программа по помощи переселенцам и реабилитации детей

Еще 31 обещание губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:

завершение реконструкция городских очистных сооружений Бахмута и Константиновки;

обустройство опорной школы в Красногоровке;

установить в Донецкой области 85 спортивных полей с искусственным покрытием;

построить в Донецкой области линии сортировки твердых бытовых отходов

оборудовать в Мариуполе еще один учебный корпус Донецкого медицинского университета и оснастить до нового учебного года общежитие для его студентов;

для работников облгосадминистрации ввести курсы по английскому языку;

обратиться в Кабмин с вопросом установления телебашни в Покровском районе;

установить в ряде городов области стационарные станции контроля за чистотой воздуха;

построить индустриальные парки на территории закрытых шахт;

установить директорам и учителям опорных школ области двойную зарплату

открыть в течение года 14 базовых больниц и областной больницы в Мариуполе;

оснастить 3 пожарных депо;

создать в области единый угольный холдинг.

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