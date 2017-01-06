Губернатор Луганщины из 20 своих обещаний выполнил только 7, – результаты мониторинга. Новости

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза составляет 35%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».
Так, из задекларированных всего 20 обещаний за время своей каденции Гарбуз в срок выполнил всего 7:
- ввод в эксплуатацию мост «Северодонецк – Лисичанск» через р. Северский Донец;
- губернатор отчитался перед общественностью о первых итогах 100 дней своей деятельности;
- сдано в эксплуатацию новое отделение Луганской областной больницы;
- увеличение финансирования медицины;
- принятие новых социальных программ;
- работа над восстановлением престижа военной службы;
- снижение налогов на селе.
При этом 5 обязательств так и остались невыполненными в срок:
- удешевление жителям села кредитов до 3-5% годовых;
- добиться предоставления беспроцентных займов на покупку жилья;
- добиться расширения полномочий органов местного самоуправления;
- добиться внедрения государственных программ нравственного и патриотического воспитания молодежи;
- введение жесткого контроля за ценами и качеством лекарственных препаратов;
Еще 8 обещаний губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:
- открытие пункта контрольно-пропускного пункта «Золотое» на линии разграничения;
- принять все меры для продолжения постоянной работы КПВВ «Станица Луганская»;
- приобретение нового автобуса для Просторовской сельской школы
- губернатор уверяет, что не допустит срыва Минских договоренностей;
- обещает передать 150 квартир переселенцам;
- в Старобельске и Северодонецке будут оборудованы пункты оказания экстренной медицинской помощи;
- создание больницы интенсивной терапии на базе коммунального учреждения Старобельского РТМО;
- Габуз уверяет, что в ближайшее время на Луганщине наступит мир.
Как сообщалось ранее, по состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%: из задекларированных 70 обещаний в срок он выполнил 24.
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