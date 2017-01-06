Губернатор Луганщины из 20 своих обещаний выполнил только 7, – результаты мониторинга. Новости

Губернатор Луганщины из 20 своих обещаний выполнил только 7, – результаты мониторинга

06.01.17 18:53 slovoidilo.ua Новости 3

Губернатор Луганщины из 20 своих обещаний выполнил только 7, – результаты мониторинга

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза составляет 35%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».

Так, из задекларированных всего 20 обещаний за время своей каденции Гарбуз в срок выполнил всего 7:

  1. ввод в эксплуатацию мост «Северодонецк – Лисичанск» через р. Северский Донец;
  2. губернатор отчитался перед общественностью о первых итогах 100 дней своей деятельности;
  3. сдано в эксплуатацию новое отделение Луганской областной больницы;
  4. увеличение финансирования медицины;
  5. принятие новых социальных программ;
  6. работа над восстановлением престижа военной службы;
  7. снижение налогов на селе.

При этом 5 обязательств так и остались невыполненными в срок:

  1. удешевление жителям села кредитов до 3-5% годовых;
  2. добиться предоставления беспроцентных займов на покупку жилья;
  3. добиться расширения полномочий органов местного самоуправления;
  4. добиться внедрения государственных программ нравственного и патриотического воспитания молодежи;
  5. введение жесткого контроля за ценами и качеством лекарственных препаратов;

Еще 8 обещаний губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:

  • открытие пункта контрольно-пропускного пункта «Золотое» на линии разграничения;
  • принять все меры для продолжения постоянной работы КПВВ «Станица Луганская»;
  • приобретение нового автобуса для Просторовской сельской школы
  • губернатор уверяет, что не допустит срыва Минских договоренностей;
  • обещает передать 150 квартир переселенцам;
  • в Старобельске и Северодонецке будут оборудованы пункты оказания экстренной медицинской помощи;
  • создание больницы интенсивной терапии на базе коммунального учреждения Старобельского РТМО;
  • Габуз уверяет, что в ближайшее время на Луганщине наступит мир.

Как сообщалось ранее, по состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%: из задекларированных 70 обещаний в срок он выполнил 24.

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