Губернатор Луганщины из 20 своих обещаний выполнил только 7, – результаты мониторинга. Новости

По состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза составляет 35%. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ресурса «Слово и дело».

Так, из задекларированных всего 20 обещаний за время своей каденции Гарбуз в срок выполнил всего 7:

ввод в эксплуатацию мост «Северодонецк – Лисичанск» через р. Северский Донец; губернатор отчитался перед общественностью о первых итогах 100 дней своей деятельности; сдано в эксплуатацию новое отделение Луганской областной больницы; увеличение финансирования медицины; принятие новых социальных программ; работа над восстановлением престижа военной службы; снижение налогов на селе.

При этом 5 обязательств так и остались невыполненными в срок:

удешевление жителям села кредитов до 3-5% годовых; добиться предоставления беспроцентных займов на покупку жилья; добиться расширения полномочий органов местного самоуправления; добиться внедрения государственных программ нравственного и патриотического воспитания молодежи; введение жесткого контроля за ценами и качеством лекарственных препаратов;

Еще 8 обещаний губернатора области находится на стадии реализации в 2017 году, из них:

открытие пункта контрольно-пропускного пункта «Золотое» на линии разграничения;

принять все меры для продолжения постоянной работы КПВВ «Станица Луганская»;

приобретение нового автобуса для Просторовской сельской школы

губернатор уверяет, что не допустит срыва Минских договоренностей;

обещает передать 150 квартир переселенцам;

в Старобельске и Северодонецке будут оборудованы пункты оказания экстренной медицинской помощи;

создание больницы интенсивной терапии на базе коммунального учреждения Старобельского РТМО;

Габуз уверяет, что в ближайшее время на Луганщине наступит мир.

Как сообщалось ранее, по состоянию на январь 2017 года уровень ответственности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского составляет 34%: из задекларированных 70 обещаний в срок он выполнил 24.

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