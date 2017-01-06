На Донетчине дети пели колядки военным на блокпостах (Фото). Новости

Сегодня, 6 января, 16 школьников небольшого села Камышеватое (Мангушский р-н, Донецкая обл.) объехали все блокпосты в районе Мариуполя и поздравили с Рождеством дежурных полицейских. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Дети приветствовали полицейских и военных колядками и дарили на память подарки, которые приготовили заранее: рисовали картины, плели амулеты, писали письма, готовили рождественские сладости.

Также школьники посетили Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области