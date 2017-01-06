Мариуполь стал партнером проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Новости

По результатам конкурсного отбора среди городов и территориальных громад в Донецкой и Луганской областях Мариуполь стал городом-партнером Проекта USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Партнерство стало возможным благодаря высокому количеству баллов, набранных заявкой, которая была составлена Мариупольским городским советом совместно с ОО «Фонд Развития Мариуполя». На данный момент между Мариупольским городским советом и Проектом уже подписан меморандум о сотрудничестве в направлении реформирования энергоэффективности и энергосбережения, внедрения возобновляемых источников энергии и уменьшения выбросов парниковых газов.

«Работа с городами-партнерами в рамках данного Проекта будет вестись в направлении улучшения эффективности использования муниципальных энергетических ресурсов. Такая цель, в зависимости от приоритетов города партнера, будет достигаться благодаря проведению энергетических аудитов муниципальных объектов, систем энергоснабжения и систем предоставления коммунальных услуг, обучению специалистов и предоставлению городам помощи в разработке планов действий устойчивого энергетического развития (ПДУЭР), определяющих энергетическое развитие и способствующих снижению выбросов парниковых газов», – отметили в пресс-службе.

Кроме этого, Проект USAID будет предоставлять городам поддержку в создании муниципального энергетического менеджмента. А также помогать в привлечении финансов на реализацию мероприятий, обозначенных в энергетических планах или определенных как приоритетные по результатам энергоаудитов ключевых систем города.