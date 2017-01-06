В ДонОГА отчитались о выполнении местных бюджетов за 2016 год. Новости

За 2016 год поступления доходов в общий фонд бюджетов городов, районов и объединенных территориальных громад Донецкой области, территории которых подконтрольны украинской власти, составили 5319,0 млн грн или 111,9% к плановым назначениям на соответствующий период текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Департамент финансов ДонОГА.

По сравнению с 2015 годом поступления указанных доходов увеличились в 1,5 раза.

По областному бюджету поступления доходов в общий фонд составили 1480,7 млн грн или 108,3% к утвержденным объемам на 2016 год.

За отчетный период в местные бюджеты по территориям, которые подконтрольны украинской власти, поступило 3582,0 млн грн налога на доходы физических лиц, что составляет 67,3% объемов доходов общего фонда.

По областному бюджету объем поступлений этого налога составляет 1078,0 млн грн и занимает 72,8% в общем объеме доходов общего фонда.

За 2016 год в местные бюджеты Донецкой области из госбюджета получено субвенций социальной направленности в сумме 9081,7 млн грн или 99,9% к плановым назначениям на этот период, в том числе образовательная субвенция – 1918,3 млн грн или 100%, медицинская субвенция – 2599,1 млн грн или 100%, субвенции на выполнение отдельных программ социальной защиты населения – 4436,1 млн грн или 99,9%.

В местные бюджеты, территории которых подконтрольны украинской власти, обеспечен стопроцентный уровень поступлений из госбюджета базовой дотации.