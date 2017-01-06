Внимание! В пяти областях Украины введено ограничение движения. Главная

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами, гололедом в пяти областях Украины введено временное ограничение движения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

В частности, ограничение введено в следующих регионах.

Одесская область:

ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

а/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монашеское до Рени) – для всех видов транспорта.

Кировоградская область:

с 15:00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Николаевская область:

ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Херсонская область:

ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

Днепропетровская область:

Для всех видов транспорта:

Н-11 Днепропетровск – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);

Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);

Г-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.

«Правоохранители обращаются к автовладельцам, которые направляются за пределы Донецкой области, с просьбой учесть сложные погодные условия на территории других областей Украины и заранее скорректировать свои маршруты движения», – отмечается в сообщении пресс-службы.