Внимание! В пяти областях Украины введено ограничение движения. Главная

В связи со сложными погодными условиями, снегопадами, гололедом в пяти областях Украины введено временное ограничение движения. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
В частности, ограничение введено в следующих регионах.
Одесская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
- а/д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монашеское до Рени) – для всех видов транспорта.
Кировоградская область:
- с 15:00 запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Николаевская область:
- ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
Херсонская область:
- ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).
Днепропетровская область:
Для всех видов транспорта:
- Н-11 Днепропетровск – Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью);
- Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью);
- Г-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкого.
«Правоохранители обращаются к автовладельцам, которые направляются за пределы Донецкой области, с просьбой учесть сложные погодные условия на территории других областей Украины и заранее скорректировать свои маршруты движения», – отмечается в сообщении пресс-службы.
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