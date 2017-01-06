В Мариуполе выявили 100 литров подозрительного алкоголя. Новости

В Мариуполе во время очередного рейда по выявлению незаконной продажи подакцизной группы товаров были изъяты алкоголь и табачная продукция на общую сумму более 51 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Так, в одном из торговых объектов правоохранители изъяли 235 единиц алкогольной продукции на сумму более 20 тысяч гривен. Выявили 100 литров алкогольной продукции неизвестного происхождения, которая хранилась в пластмассовых емкостях.

Кроме того, в одном из магазинов города правоохранители конфисковали 1397 единиц подакцизной группы товаров на сумму 31 тыс. грн.

На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 164 ч. 5 Кодекса Украины про административные правонарушения).

Фото пресс-службы Мариупольского горсовета