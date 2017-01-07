В Покровске первому малышу-переселенцу, родившемуся в 2017 году, подарили коляску. Главная

Власти Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) подарили первому малышу, рожденному в городе в новом году коляску, а маме – книгу по уходу за ребенком.

«Появление ребенка в каждой семье – это важное событие. Ваш сынишка является особенным, ведь в нашем городе он родился первым в 2017 году. Поэтому желаем вам, чтобы ваш мальчик был всегда первым в жизни, чтобы он прославил вас, родителей, наш город и страну», – обратился к Кристине Ризиной заместитель Покровского городского головы Юрий Третяк.

Как сообщалось ранее, в родильном отделении перинатального центра Покровска первым в 2017 году в 00:05 1 января родился мальчик, которого родители назвали Даниилом. Вес малыша – 3,300 кг, рост – 54 см. Мальчик родился в семье переселенцев Ризиных. В семье Кристины Даниил стал третьим ребенком. У женщины есть дочка трех лет и еще один сын, которому в настоящее время год. Последний родился в этом же перинатальном центре.

Отметим, что по состоянию на 5 января 2017 года в Покровске родилось 8 детей: 3 мальчика и 5 девочек.

Напомним, при рождении ребенка в семье переселенца малыш обладает всеми правами внутренне перемещенных лиц.

Источник: Знамя индустрии

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