Еще чуть-чуть. Гидрометцентр сообщил, когда потеплеет. Новости

С 10 января на территорию Украины после сильных морозов и снегопадов придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций по осложнения погодных условий в Украине.
«Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится. То есть этот период будет достаточно коротким», – отметил он, передает «УНИАН».
«Уже с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима на фоне отсутствия особо опасных погодных явлений», – подытожил директор Украинского гидрометцентра.
Напомним, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода. Как сообщалось ранее, с 6 января в связи с вторжением арктического воздуха в Донецкой и Луганской областях ожидается резкое понижение температуры: ночью и днем до 7-13 градусов мороза, временами снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с.
Читайте также:
- С 6 января на Донетчине и Луганщине ожидается резкое похолодание
- В связи с непогодой. Круглосуточные «горячие линии» для водителей Донбасса
- Внимание! В пяти областях Украины введено ограничение движения
- В Украине из–за непогоды ограничат движение грузовиков
- Полезные контакты: где водителям Донетчины можно переждать снегопад и куда звонить при ЧП
- Где на автодорогах переждать непогоду: Нацполиция опубликовала адреса
- В «Укравтодоре» предлагают водителям присылать фото состояния проезда на дорогах с координатами
- ТОП-10 советов как спастись от переохлаждения и обморожения
Комментарии