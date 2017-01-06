Еще чуть-чуть. Гидрометцентр сообщил, когда потеплеет. Новости

С 10 января на территорию Украины после сильных морозов и снегопадов придет потепление. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций по осложнения погодных условий в Украине.

«Циклон покинет территорию Украины 9 января, но уже 8 января интенсивность осадков уменьшится, скорость ветра также существенно уменьшится. То есть этот период будет достаточно коротким», – отметил он, передает «УНИАН».

«Уже с 10 января будет отмечаться постепенное повышение температурного режима на фоне отсутствия особо опасных погодных явлений», – подытожил директор Украинского гидрометцентра.

Напомним, на выходных практически по всей Украине пройдет снег. В большинстве регионов сохранится холодная погода. Как сообщалось ранее, с 6 января в связи с вторжением арктического воздуха в Донецкой и Луганской областях ожидается резкое понижение температуры: ночью и днем до 7-13 градусов мороза, временами снег, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра до 15-22 м/с.

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