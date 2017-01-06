Провинившихся полицейских Донетчины отправят в прифронтовую зону «не на один месяц», – Аброськин. Новости

В новогоднюю ночь полиция Донецкой области справилась «на твердую четверку», несмотря на то, что не было совершено ни одного тяжкого преступления и ДТП с пострадавшими. В рождественские дни полиция также работает в усиленном режиме. Такую оценку работе своих подчиненных дал начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Все вместе справились мы на твердую четверку по всей области, но некоторые руководители за свои просчеты в организации работы должны понести ответственность. По результатам службы в новогоднюю ночь мною инициировано проведение ряда служебных расследований по фактам небрежного отношения руководителей к выполнению своих обязанностей. И я думаю, что ряд руководителей за свою работу поедут на днях "стажироваться" в Красногоровку, Новолуганское не на один месяц», – написал начальник главка на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что дабы не допустить совершения тяжких и особо тяжких преступлений в период рождественских праздников полиция продолжает работать в усиленном режиме. «1600 полицейских будут патрулировать улицы нашей Донетчины, 600 сотрудников полиции будут охранять порядок вблизи культовых сооружений во время праздничных служб. Продолжаем работу на блокпостах, а также под нашей охраной находятся объекты жизнеобеспечения региона», – констатировал Аброськин.

Фото пресс-службы Главного управления национальной полиции в Донецкой области

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