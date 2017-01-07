Взорвавшийся в Донецке микроавтобус перевозил «взрывчатое вещество». Новости

Взрыв микроавтобуса «Мерседес», который произошел 4 января в районе железнодорожного рынка Донецка, произошел в результате неосторожного обращения с взрывчатым веществом.

Как сообщается на сайте «МВД ДНР», микроавтобус принадлежит 44-летнему местному жителю. 4 «Владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с которым прогремел взрыв. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, по окончанию которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – говорится в релизе.

Уточняется, что микроавтобус взорвался 4 января около 15:00 по местному времени. Информация о пострадавших не сообщается.

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