Попаснянскому водоканалу выплатили часть долга за водоснабжение неподконтрольной Луганщины. Главная

С начала 2016 года во время заседаний Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на востоке Украины неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганской области. Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
6 января 2017 года Коммунальному предприятию «Попаснянский районный водоканал» была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн грн за водоснабжение на неподконтрольную правительству Украины территорию Луганской области.
В пресс-службе отметили, что КП «Попаснянский районный водоканал» является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольную правительству Украины территорию Луганщины.
В сообщении также отмечается, что в расчетах задействованы предприятия, которые зарегистрированы на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляют деятельность в рамках украинского правового поля.
«В свою очередь КП «Попаснянский районный Водоканал» теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении г. Луганск», – резюмировали в пресс-службе.
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