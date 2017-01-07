Выплаты пенсий на следующий период могут задержать из-за неполадок на сервере ПФУ. Главная

Сервер Пенсионного фонда Украины перестал работать. Поэтому выплаты пенсии на следующий период могут быть задержаны до исправления технической неполадки. Об этом пишет «КримSOS».

«6 января 2017 года заявители сообщили юристам КримSOS, что по техническим причинам перестал работать сервер данных Пенсионного фонда Украины. Нам подтвердили эту информацию на горячей линии Пенсионного фонда Украины и сказали, что проблема охватывает всю Украину», – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на практике проблема с сервером не должна коснуться граждан. Как и раньше, можно подать документы для получения или перерасчета пенсии. Но выплата пенсии на следующий период может быть задержана до исправления технической неполадки.