Музшколе Северодонецка впервые за 27 лет обновили инструменты. Главная

Северодонецкая музыкальная школа №1 получила новое профессиональное оборудование. Об этом, как пишет «Сайт города Северодонецка», сообщил заместитель мэра Андрей Гавриленко.

Он отметил, что решение закупить музыкальные инструменты и обучающее оборудование было принято местными депутатами. Средства были выделены из горбюджета.

Ребятам приобрели новые скрипки – 6 шт., духовую трубу, виолончель, кларнет, флейту французской системы, цифровое фортепиано YAMAHA и интерактивную доску для кабинета теоретических дисциплин. Как отметил чиновник, музыкальный фонд школы не обновлялся 27 лет.