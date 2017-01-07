В Луганской области работают более 40 пунктов обогрева (Список). Главная

По состоянию на 6 января 2017 года, на территории Луганской области работает 43 пункта обогрева. Об этом сообщает «Восточный фарватер» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Луганской области.
Так, на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, развернуто 34 стационарных пункта обогрева и 9 — мобильных.
В частности, больше всего (по 7 пунктов) стационарных пунктов обогрева расположено в Лисичанске и Попаснянском районе. По 4 – в Станично-Луганском и Кременском районах. По 2 — в Рубежном, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском районах. А также по одному пункту обогрева в Северодонецке, Троицком, Белокуракинском и Марковском районах.
По одному мобильному пункту обогрева расположено в городах Северодонецк и Рубежное, а также в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском, Станично-Луганском, Меловском и Беловодском районах.
Читайте также:
- Теплушки для мирных жителей на КПВВ оснащены бронежилетами, касками и укрытиями на случай обстрела
- Красный Крест установил пункты обогрева на линии разграничения у Станицы Луганской. Теперь со стороны «ЛНР» (Фото)
- Как пересекать КПВВ в морозную погоду. Советы врача
- На Донетчине функционируют 202 стационарных пункта обогрева. Адреса
- На Луганщине в 13 городах и районах действуют пункты обогрева и помощи. Адреса
- Полезные контакты: где водителям Донетчины можно переждать снегопад и куда звонить при ЧП
- Где на автодорогах переждать непогоду: Нацполиция опубликовала адреса
- На КПВВ «Новотроицкое» появился медпункт с пунктом обогрева
Комментарии