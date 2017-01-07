В Луганской области работают более 40 пунктов обогрева (Список). Главная

По состоянию на 6 января 2017 года, на территории Луганской области работает 43 пункта обогрева. Об этом сообщает «Восточный фарватер» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Так, на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти, развернуто 34 стационарных пункта обогрева и 9 — мобильных.

В частности, больше всего (по 7 пунктов) стационарных пунктов обогрева расположено в Лисичанске и Попаснянском районе. По 4 – в Станично-Луганском и Кременском районах. По 2 — в Рубежном, Новоайдарском, Сватовском и Беловодском районах. А также по одному пункту обогрева в Северодонецке, Троицком, Белокуракинском и Марковском районах.

По одному мобильному пункту обогрева расположено в городах Северодонецк и Рубежное, а также в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском, Станично-Луганском, Меловском и Беловодском районах.

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